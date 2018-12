Vidéo - Déguisé en Père Noël, Barack Obama distribue des cadeaux à des enfants malades

Le 20/12/2018 à 10:24

SOCIAL - L'ancien Président américain Barack Obama a revêtu son habit de Noël mercredi pour effectuer une visite surprise à des enfants malades, dans un hôpital de Washington.

Bonnet de Noël sur la tête et hotte sur le dos, le prédécesseur de Donald Trump a fait la joie des jeunes patients du Children's National, distribuant cadeaux et câlins à des enfants émus."Je veux juste vous dire merci à tous. J'ai eu la chance de parler à des enfants merveilleux et à leurs familles", l'entend-on déclarer dans une vidéo postée sur le compte Twitter de l'hôpital