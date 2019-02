Vidéo - Découvrez la bande-annonce de la Reine des Neiges 2

Le 13/02/2019 à 15:25

CINÉMA - Il faudra attendre le 20 novembre pour retrouver la Reine des Neiges au cinéma. En attendant, Disney livre les premières images de ce nouveau film d'animation dans une bande-annonce...





​Rédaction web

La Reine des Neiges fera son grand retour en salles le 20 novembre . En attendant, Disney a dévoilé la bande-annonce de ce second volet.Si ces premières images ne dévoilent pas grand-chose, on devine que l'histoire se passera cette fois en automne. On retrouvera bien évidemment Elsa, Anna et Kristoff.Le premier volet de La Reine des Neiges, sorti en 2013 aux États-Unis, a eu un succès sans précédent, marquant toute une génération, même des années après. Sans compter ce que ce film d'animation a rapporté 1,2 milliard de dollars dans le monde (plus de 127 milliards de Fcfp).Entre ces deux volets, les fans de la Reine des Neiges ont pu découvrir les courts-métrages Une fête givrée en 2015 dans laquelle on découvre des bébés bonhommes de neige, et Joyeuses fêtes avec Olaf en 2017.Que nous réserve la Reine des Neiges 2 ? Le film aura-t-il autant de succès que son premier opus ? Réponse en novembre.