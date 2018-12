Vidéo - Danses aériennes et acrobaties à l’hôpital de Taaone

Le 27/12/2018 à 17:42

ÉVÉNEMENT - Le cirque de Moorea a offert, ce jeudi, un spectacle de danses aériennes et d’acrobaties aux malades de l’hôpital de Taaone ainsi qu’à leur famille. Un geste gratuit pour égayer les fêtes de ces personnes hospitalisées.

Rédaction web avec Davidson Bennett et Tauhiti Tauniua Mu-San

La nef de l’hôpital de Taaone avait pris des airs de scène de cirque, ce jeudi après-midi. Les acrobates du cirque de Moorea, menés par Sébastien Stella et Katia Sereno, deux anciens du Cirque du Soleil qui se sont installé sur l’île Sœur il y a deux ans après avoir parcouru le monde avec leur art, ont fait démonstration de leurs prouesses, au sol et dans les airs. L’intention derrière ce spectacle : "offrir aux enfants hospitalisés et leurs familles un cadeau", explique Katia. "Ce sont des numéros qu’on connaît très bien à la base mais qu’on a réadapté sur de la musique de Noël."Parmi les intervenants, on retrouvait aussi Nani le clown, ou encore Sandra, une chanteuse professionnelle de cabaret et aussi artiste de cirque qui se trouve être très douée avec des échasses. Mais aussi la jeune Moehana Vanaa, 13 ans, qui apprend la discipline auprès de Seb et Katia depuis un an et demi."J’aime bien ce sport, confie-t-elle, mais ce n’est pas facile parce qu’il faut beaucoup de force, dans les bras, dans les jambes, dans les abdos, partout, et ça demande beaucoup d’entraînement. Mais j’aimerais bien en faire mon métier…" Ce que ses formateurs, très fiers, espèrent d’ailleurs.La troupe du cirque de Moorea, acclamée, a su envoûter le public du CHPF. C’était là leur dernière performance de l’année. Ils ont rendez-vous le 4 janvier à Bora Bora pour une autre représentation de danse acrobatique et bien d’autres surprises.