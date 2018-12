Vidéo - Dans les coulisses des feux d'artifice de Papeete

Le 26/12/2018 à 16:33

FESTIVITÉS - Les feux d’artifices sont toujours un moment des plus féeriques, mais pour ceux qui les conçoivent, c’est surtout un vrai challenge : il faut beaucoup de préparation et une sacré dose de prise de risque. Pour comprendre comment s’organise un tel événement à l'approche du feu d'artifice du 29 décembre, revivez celui du 29 juin à travers les yeux des organisateurs.





Installés sur le front de mer ou sur les hauteurs de la ville, vous serez des milliers ce samedi 29 décembre à admirer le feu d'artifice lancé depuis la rade de Papeete où environ 500 "bombes" seront tirées. Le Pays a prévu d'offrir à la population un show spectaculaire. Un événement exceptionnel qui fascine petits et grands, mais qui est aussi un vrai défi pour les artificiers de Polynésie. Car pour produire un tel spectacle, il faut beaucoup de préparation et une sacré dose de prise de risque.Tout commence le matin pour l'équipe d'artificiers qui est à pied d'œuvre sur la barge de laquelle seront tirés les feux : "C'est un gros travail en amont, de l'écriture jusqu'aux tirs du feu. C'est une grosse dizaine de jours de travail" explique Bastien Ponceblanc, artificier directeur d'Artifices Polynésie. Les explosifs sont placés dans des cylindres qui sont solidement harnachés. Chaque tube est ensuite placé à un endroit précis en fonction de la chorégraphie.

>> Une mise en place minutieuse





Les équipes vérifient le matériel, et le revérifient encore. Rien ne doit être laissé au hasard : "Tous nos produits sont millimétrés par rapport à l'installation. On veut maîtriser de bout en bout le feu d'artifice pour être sûr du résultat" nous dit Bastien Ponceblanc. La mise en place, minutieuse, se poursuit jusqu’à la tombée de la nuit.



Les bombes arrivent par centaines dans un camion rempli de kilos de poudre explosive. Le spectacle compte plus de 450 bombes de différente intensité. "Une bombe de 250 millimètres, à son ouverture, elle couvre en superficie un terrain de football" précise Jack Gueritaine, artificier.Les équipes vérifient le matériel, et le revérifient encore. Rien ne doit être laissé au hasard : "Tous nos produits sont millimétrés par rapport à l'installation. On veut maîtriser de bout en bout le feu d'artifice pour être sûr du résultat" nous dit Bastien Ponceblanc. La mise en place, minutieuse, se poursuit jusqu'à la tombée de la nuit.Une heure avant le tir, tout est fin prêt : les bombes ont été recouvertes d'aluminium et de plastique, et les câbles ont été enfouis sous des mottes de sable pour limiter les risques d'incendie.

C'est à 20 heures que le remorqueur arrive pour une manœuvre délicate : il doit s’amarrer à la barge, tout en douceur. Un quart d’heure plus tard, la double embarcation prend le chemin du large. Une dernière vérification, puis les artificiers partent s’abriter à l’arrière du remorqueur, et c’est parti ! Le feu illumine la rade et les yeux des artificiers ainsi que ceux du public.