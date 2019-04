Vidéo - Cook, Banks et Tupaia vont se retrouver samedi à la Pointe Vénus

Le 09/04/2019 à 17:46

HISTOIRE - Une plongée en 1769. C'est ce que proposent Tahiti Tourisme, Polynesian Planner et Nonahere, les organisateurs des festivités de samedi.

Il devrait y en avoir pour tous les goûts, et pour tous les âges : ce samedi, dès 9 heures à la pointe Vénus, des ateliers animeront la plage et les alentours du phare. Des tu'aro maohi accessibles aux enfants, mais aussi de la confection de tapa, de la pirogue à voile, des danses ou des percussions. Les adultes pourront aussi apprécier des conférences historiques ou scientifiques.A partir de 17 h 30, la péninsule de la Pointe Vénus sera réservée aux dîneurs venus apprécier un ma'a Tahiti, autour de la reconstitution de cette rencontre historique : Tupaia d'un côté, Cook et Banks de l'autre La troupe Nonahere, emmenée par son chorégraphe Matani Kainuku et son orero Minos (qui interprétera Tupaia), assurera la partie artistique. Avec un défi de taille : reproduire les pas d'autrefois.