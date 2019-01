Vidéo - Calendrier : les jours fériés de 2019

Le 03/01/2019 à 16:08

CALENDRIER - Cette année 2019 comptera 16 jours fériés, mais qui ne sont pas tous idéalement placés sur le calendrier... Il y aura moins de longs week-ends et moins d’occasions de faire le pont qu’en 2018.



Rédaction web avec Tamara Sentis

Ce mardi 1er janvier 2019 a été l’occasion pour beaucoup d’entre vous de faire le pont. Mais rassurez-vous, ce ne sera pas la seule occasion de l’année. Le 5 mars tombe aussi un mardi (Gras), et l’Ascension (en mai) et l’Assomption (en août) auront lieu des jeudis. Il suffira alors de poser un jour de congé pour bénéficier d’un week-end de 4 jours.Sauf que cette année, de nombreux jours fériés tombent un mercredi. Le 1er mai, le 8 mai ou encore le 25 décembre auront lieu au beau milieu de la semaine. Pire encore, en 2019, deux jours fériés tombent durant un week-end : la fête de l’autonomie aura lieu un samedi et la fête nationale un dimanche. Pas de repos supplémentaire, donc, pour ces deux journées.Mais rassurez-vous, l’année 2019 nous offrira aussi de longs week-ends. Il faudra attendre le mois d’avril et le week-end de Pâques pour bénéficier d’un week-end de 4 jours. En juin, un week-end de trois jours nous attend avec la Pentecôte. Il y en aura deux autres, coup sur coup, au mois de novembre, avec la Toussaint suivie, une semaine plus tard par l’Armistice.