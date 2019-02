Vidéo - Balik, le chanteur du groupe de reggae Danakil, en concert à Papeete

Le 01/02/2019 à 11:06

MUSIQUE - Balik, le chanteur du célèbre groupe Danakil sera en concert à Papeete ce vendredi soir. Véritable star du reggae français, il envoûtera les Polynésiens avec sa musique. Il prévoit aussi de s’amuser avec des reprises et de présenter de nouvelles chansons.

Après une tournée qui lui a fait traverser le monde entier, Balik a posé ses valises pour quelques jours à Tahiti. Quatre ans après son dernier passage, c’est avec bonheur qu’il retrouve ses amis et un lieu qui l’inspire : "Tahiti, c'est l'île du bout du monde. La musique y a une place très importante. C'est le seul endroit que je connais où, à l'aéroport, il y a une petite estrade avec trois personnes qui vous jouent du ukulele et du tam-tam pour vous accueillir".



Depuis près de 20 ans, Balik enchaîne les tubes avec son groupe Danakil. Leurs sonorités métissées empreintes de reggae roots et de hip-hop séduisent autant que leurs textes engagés, incarnés par la voix rauque du chanteur. "Ce qui m'a toujours attiré dans la musique, donné envie de la faire et de l'écouter, ce sont les musiques à fonction sociale, qui défendent des causes. Et en même temps, la musique a aussi une fonction festive. Donc en concert, je pars du principe qu'on peut faire une chanson consciente et dansante en même temps".

Et cette fois, Balik ne sera pas accompagné de son groupe, mais des platines de Julien d’Own Mission. Un duo qui permettra à l’artiste de se faire plaisir et d’incarner la liberté qu’il prône dans ses textes : "Je fais des morceaux Danakil et je fais aussi pas mal d'improvisations".