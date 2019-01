Vidéo - "BabyShark" : la chanson aux 2 milliards de vues qui cartonne dans le monde entier

Le 17/01/2019 à 15:29

ÉTATS-UNIS - Une comptine pour enfants sur une famille de requins rend fou les internautes et les stars par son rythme répétitif et entraînant, et sa chorégraphie cadencée. Elle a été visionnée plus de 2 milliards de fois sur YouTube et fait désormais partie du top 25 des vidéos les plus vues de l'histoire de YouTube.





Devenue virale et traduite en 11 langues, la chanson aux paroles minimalistes ponctuées de "doo doo doo doo doo doo", a été reprise par plusieurs groupes de Postée initialement sur YouTube en juin 2016, la chanson ne fait pourtant le buzz que depuis quelques jours et ne devrait pas tarder à atteindre les 3 milliards de vues. Il s'agit d'une comptine pour enfants intitulée "Baby Shark Dance" et qui relate les aventures d'une famille de requins. Produite par Pinkfong, une société de divertissement éducatif sud coréenne, la chanson s'est hissée au 23e rang des vidéos les plus regardées de l'histoire de YouTube, derrière "Despacito" de Luis Fonsi, "Gangnam Style" de Psy. et "Hello" de Adele. Et cette semaine, la comptine s'est même classée à la 38e place du Billboard Hot 100 qui donne le classement hebdomadaire des 100 chansons les plus populaires aux États-Unis, toutes catégories musicales confondues.Devenue virale et traduite en 11 langues, la chanson aux paroles minimalistes ponctuées de "doo doo doo doo doo doo", a été reprise par plusieurs groupes de K-Pop , et elle s'est retrouvée dans plusieurs émissions américaines comme The Ellen Show aux États-Unis ou encore X-Factor au Royaume-Uni.