Vidéo - Alerte sur les risques des couches jetables : les couches lavables, l'autre solution

Le 24/01/2019 à 16:10

SANTE - Un avis de Agence de sécurité sanitaire Anses met en évidence la présence de substances à risque dans les couches jetables. En Polynésie comme ailleurs en France, certains parents ont déjà fait un autre choix : celui des couches lavables.

Ce n'est pas vraiment une nouvelle pour les parents : certaines substances présentes dans les couches jetables peuvent représenter un risque pour la santé des enfants. Mercredi, l'Agence de sécurité sanitaire Anses a publié un avis issu de la première évaluation mondiale de ce type, selon lequel il n'existe "aucune donnée épidémiologique permettant de mettre en évidence une association entre des effets sanitaires et le port de couches".Néanmoins, le gouvernement a décidé de demander aux fabricants et distributeurs de prendre avant 15 jours des engagements pour éliminer ces substances des couches pour bébé. Ils devront "prendre dans les meilleurs délais les mesures garantissant la sécurité des produits sur le marché."La contamination concernerait tous les types de couches y compris celles dites écologiques. Les fabricants ont assuré qu'ils allaient coopérer et que les consommateurs pouvaient continuer à utiliser les couches jetables.

> Les couches lavables, l'autre choix

Cependant, certains parents ont depuis longtemps choisi une autre solution : celle des couches lavables. À Papara, Tiura utilise depuis toujours ce type de couches pour ses enfants. Dans un souci de santé, mais pas seulement : "On économise au moins 20 000 Fcfp par mois. Ce n'est vraiment pas négligeable. En plus c'est écologique vu qu'il n'y a pas de produits chimiques dans les couches lavables, il faut moins d'eau pour les fabriquer... (...) C'est depuis la grande soeur qu'on a choisi les couches lavables."







Rédaction web (Interview : Tauhiti Tauniua Mu San / Tamara Sentis)

Mais elle le reconnait : "les couches lavables ça demande beaucoup d'investissement parce qu'il faut les nettoyer. Les couches jetables c'est plus pratique. Là il faut nettoyer, sécher". Cette maman a choisi de se mettre en disponibilité pour s'occuper de sa petite dernière. Pour les parents actifs, la solution des couches lavables est peut-être plus contraignante. "Si on travaille, on peut aussi faire les deux", estime la jeune femme.Les couches lavables sont très peu fabriquées au fenua. On en trouve également difficilement à la vente, notamment en grandes surfaces. "Celles là je les aient achetées à une amie en 2009. Ça date un petit peu mais voilà on réutilise. C'est une amie qui les avaient fait venir du Canada. Sinon on achète par petites annonces ou sinon c'est importé. Pour l'instant je n'en ai pas cousu moi-même. Mais j'espère que ça viendra."Un projet de fourniture et laverie de couches lavables pour les garderies est en train d'être développé à Tahiti. Il fait partie de la 3e promotion de l' incubateur Prism.