Vidéo - Accident au niveau de la passerelle Taina

Le 16/06/2019 à 10:21

PUNAAUIA - Un accident s'est produit samedi en début de soirée au niveau de la passerelle Taina à Punaauia. On ne déplore aucune victime.

Rédaction web

Un véhicule s'est retourné samedi en début de soirée à Punaauia, n'occasionnant aucune victime, si ce n'est de gros dégâts et un bouchon monstre. En cause la vitesse excessive et un taux d'alcoolémie élevé de la part du conducteur qui aurait percuté le véhicule le précédant et ainsi partir en tonneau.