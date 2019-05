Vidéo - A Rurutu les fidèles de l’Eglise Protestante Maohi se mobilisent pour le Me

Le 30/05/2019 à 13:41

RELIGION - A Rurutu, à l'approche du mois de mai, les paroisses de l’Eglise Protestante Maohi, fêtent le grand évènement du "Me". Une cérémonie où les fidèles des trois paroisses de l’île que sont Moerai, Hauti et Avera, offrent une dîme qui atteint plusieurs millions.

Rédaction Web avec Clara Tepa

L’évènement du « Me » est très important pour l’Eglise Protestante Maohi de l’île, les cultes débutent par le dimanche matin dès 6h30, puis vers 10H le grand culte avec les dimes. Et c’est l’un des moments où les femmes sortent leurs plus belles robes, et des chapeaux exceptionnels. "C'est le moment où les femmes de Rurutu se font belles, pour l'occasion elle se font des nouveaux chapeaux, et de belles robes." confie Célestine Flores, épouse de diacre.Le total des dîmes récoltées pour l'occasion en trois dimanches dans les trois paroisses s’élève à un montant de 12 875 000 Fcp. "Objectif atteint, chaque paroisse a réussit à atteindre la somme qu'elles avaient récoltée l'an dernier et certaines l'ont dépassé.", assure Célestine.Autre tradition après chaque Me, la visite des maisons. Celle-ci a débuté dans le village de Hauti. Quelques foyers ouvrent leurs portes, et montrent la bonne tenue des foyers par les femmes , le tout dans une ambiance festive accompagné par le son des toere. L’année prochaine ce sera au tour du village de Moerai de clôturer le « Me ».