Vidéo - À Rapa, on cultive pommes, fraises, framboises, cerises...

Le 16/01/2019 à 18:10

ÎLES - La semaine dernière, le président et une délégation du Pays se sont rendus aux Australes. Rapa, aussi appelée Oparo, est l'île la plus isolée de Polynésie. Elle se démarque par un climat bien différent du reste du fenua. Des températures pouvant descendre en dessous de 9°, de vraies saisons permettant la culture de fruits tels que des fraises, framboises, pêches...

Rapa est l’une des îles les plus éloignées de Polynésie, accessible seulement par voie maritime. Située sous le Tropique du Capricorne, l’île jouit d’un climat subtropical humide propice à la culture de fruits saisonniers tels que raisins, oranges, fraises, framboises ou encore cerises… À Rapa en hiver, les températures peuvent descendre en dessous des 9°C.



Dans son jardin, François s’est lancé dans la culture de pommiers depuis plus de 6 ans. Trois espèces de fruits originaires de Nouvelle-Zélande et qui seront en pleine maturité au mois de février. "Les pommiers, c'est comme les plantation d'orangers. Avant, nos vieux plantaient des orangers, pas pour eux mais pour les enfants. Les pommiers c'est pareil. (...) On ratisse en dessous et c'est la nature qui fait pousser. (...) Pour commercialiser, il faudrait des champs entiers de pommiers."