Vidéo - A Maupiti, les festivités du Tiurai sont ouvertes

Le 15/06/2019 à 15:04

EVENEMENT - Jeudi se sont ouvertes à Maupiti les festivités du Tiurai. Une ouverture anticipée pour permettre aux forains de rentabiliser leurs investissements pour fêter comme il se doit le Heiva i Maupiti.

Rédaction web avec Laure Philiber

C'est avec de l'avance que le maire de Maupiti, Woullingson Raufauore, a décidé de lancer les festivités du Heiva. "Nous avons décidé de lancer en avance l'ouverture du Tiurai, cela avec l'accord du comité du heiva, afin de permettre aux forains de rentabiliser leurs activités, car ils ont œuvré avec cœur pour la tenue de cet évènement."Léger bémol, le bateau qui ravitaille Maupiti est en arrêt technique et l'approvisionnement en denrées alimentaires s'en trouve perturbé. Les restaurants éphémères, montés pour l'occasion du tiurai, risquent fort de se retrouver en manque de produits alimentaires.Une situation qui n'a pas l'air de perturber le maire Woullingson Raufauore. "Forains et commerçants ont été prévenus que bateau sera en arrêt technique au mois de juillet. Je suppose qu'ils ont pris les devants et qu'ils ont de quoi tenir pendant deux semaines puisque le prochain bateau est prévu dans ce laps de temps. Sinon, ils peuvent toujours se rendre à Bora Bora par les moyens du bord, pour se ravitailler."Huit baraques, parmi lesquelles l'on compte des restaurants et des salle de jeux, sont déjà à pied d'œuvre pour accueillir les clients. Quant au programme de ce Heiva i Maupiti, il est sans surprise. A savoir qu'il met en exergue la culture polynésienne par l'entremise des sports traditionnels maohi, des chants et des danses.