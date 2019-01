Vidéo - À Manihi, le jeune Joan a trouvé sa voie dans les fermes perlicoles

PORTRAIT - Il y a un an, Joan Tataoa a décidé de quitter les quartiers prioritaires de Titioro pour trouver du travail sur l'atoll de Manihi. Aujourd’hui, il maîtrise les rudiments du métier de perliculteur et construit petit à petit son avenir.

Joan Tataoa vient de Temauri Village, un quartier bien connu de Titioro à Tahiti. Il y a un peu plus d'un an, le jeune homme a décidé de partir aux Tuamotu à Manihi pour travailler dans une ferme perlicole. Un changement radical pour ce jeune homme de 19 ans qui n'allait pas souvent à la mer à Tahiti. Sa spécialité est d'ailleurs devenue la plongée en apnée entre les stations. "J'ai plus appris ici qu'à Papeete, où je ne travaillais pas, je ne faisais rien de mes journées. J'ai appris des nouvelles choses, sur les nacres" confie Joan.





"S'il continue sur cette voie, il deviendra vite polyvalent, et il pourra tout faire tout seul. J'en ai formé beaucoup en 15 années de carrière, j'en ai vu qui n'étaient pas faits pour ce métier. Joan, lui, c'est un bon. En plus, il n'a peur de rien" explique John Raveino, travailleur de la nacre. "Comme je suis nouveau, j'écoute les anciens. J'apprends à leurs côtés" ajoute Joan. Le métier de la nacre est très fatiguant. Les gérants de ferme doivent aller vite afin de pouvoir rentabiliser leur production. Pour cela, ils embauchent donc uniquement ceux qui veulent apprendre et qui n'ont aucun mal à travailler en groupe. Joan a réussi le test depuis le début de l'année 2018 et est actuellement en formation accélérée avec les plus anciens. Et malgré le rythme soutenu de l'activité, il impressionne ses formateurs par son courage."S'il continue sur cette voie, il deviendra vite polyvalent, et il pourra tout faire tout seul. J'en ai formé beaucoup en 15 années de carrière, j'en ai vu qui n'étaient pas faits pour ce métier. Joan, lui, c'est un bon. En plus, il n'a peur de rien" explique John Raveino, travailleur de la nacre. "Comme je suis nouveau, j'écoute les anciens. J'apprends à leurs côtés" ajoute Joan.