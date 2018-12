Vidéo - À 16 ans, une Indienne détient le record des cheveux les plus longs du monde

Le 31/12/2018 à 14:20

RECORD - Nilanshi Patel vient de faire son entrée dans le livre Guinness des records. Cette Raiponce indienne a les cheveux les plus longs du monde : ils mesurent un peu plus de 170 centimètres.



Rédaction web

Du haut de ses 16 ans, Nilanshi Patel a réalisé son rêve en décrochant le record des cheveux les plus longs du monde parmi les adolescentes de moins de 20 ans . Sa chevelure impressionnante mesure un peu plus de 170 centimètres et demande beaucoup d'entretien. Dans une vidéo publiée sur YouTube, elle explique les laver une fois par semaine, puis les sécher pendant 30 minutes avant de les démêler pendant une heure, et parfois, se les faire tresser par sa mère.Celle que l'on surnomme la "Raiponce indienne" explique que ses cheveux sont un vrai "porte-bonheur". Elle ne s'est pas coupée les cheveux depuis ses 6 ans suite à un passage raté chez le coiffeur et compte bien se les laisser pousser encore : "Je n'ai pas encore décidé quand je les couperai. (...) Les gens pensent que mes cheveux me posent problème, mais pas du tout. Je peux faire du sport et plein d'autres choses !".Elle est en tous les cas bien loin de la Chinoise Xie Qiuping qui a détenu en 2004 le record de la plus longue chevelure avec ses 5 627 mètres de cheveux.