Vibrant hommage de Faa'a à Vaimalama Chaves... rebaptisée par Oscar Temaru

Le 28/12/2018 à 17:17

MISS - Après la cohue de l'aéroport, après le faste de la parade, Vaimalama Chaves a été accueillie vendredi après-midi avec les honneurs, mais plus de simplicité, dans la commune de son enfance.

Rédaction web

Pas d'écharpe, ni de diadème, et une simple robe fleurie : Miss France est presque redevenue une Polynésienne comme les autres. Enfin, pas tout à fait : Oscar Temaru, son conseil municipal et quelques centaines de fans l'ont tout de même accueillie comme une reine. Mais comme une reine tahitienne, avec 'otea et chants polynésiens.Oscar Temaru a même dévoilé une plaque végétale en son honneur ("Manava Vaimalama Purotu), avant de s'entretenir avec elle en présence de son conseil municipal.Il lui a attribué un nouveau nom : Purotu Paraneta fenua no Tefana, qu'il a traduit par "Miss planète terre de Tefana"."C'est la commune de mon enfance" s'est réjouie Vaimalama Chaves, évoquant deux thèmes qui lui tiennent à coeur : le respect et l'environnement.