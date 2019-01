Vers une suspension du permis D dans les auto-écoles de Tahiti ?

Le 18/01/2019 à 17:51

TRANSPORTS - Les établissements de formation au permis de conduire dénoncent l’inaction de la direction des Transports terrestres (DTT) et du ministère de tutelle face à leur demande de défiscalisation pour le renouvellement de leur parc automobile qui date depuis plusieurs mois. Si la situation persiste, le passage du permis poids lourds sera suspendu et certaines auto-écoles risquent d’interrompre leur activité.

C’est une situation qui dure depuis l’an dernier déjà. Le syndicat des auto-écoles de Polynésie avait d’abord exposé ses préoccupations à Luc Faatau, alors ministre de l’Equipement. Après lui, c’est René Temeharo qui prenait les rênes du Transport. Les centres de formation au permis de conduire s'étaient alors également entretenus avec le nouveau ministre au mois de novembre 2018 afin de lui exposer leur souhait de renouveler tout le parc automobile des 19 auto-écoles de Polynésie. Mais presque trois mois plus tard, leur demande reste sans réponse. "Nous n'avons plus de direction des Transport terrestre, donc on navigue juste avec les services des permis de conduire, on ne peut pas aller bien loin... Il n'y a pas de projet à mettre en place, pas de suivi... et surtout, nous n'avons aucune réponse du ministère" déplore Gérald Chauney, président du syndicat des auto-écoles de Polynésie française.



"On a des groupes lourds qui arrivent à terme, cela concerne un centre de formation à Tahiti, mais cela reste difficile à gérer pour lui. Ce sont des investissements importants. Cela n'avance pas. On a l'impression d'avoir un désintéressement de la part du gouvernement en ce qui concerne la sécurité routière. Le problème, c'est que ceux qui s'investissement lourdement dans le permis transports en commun, ne le font pas pour le loisir, mais pour trouver du travail. Sans permis, pas de travail. Donc pour le gouvernement, ce n'est pas une priorité que les gens aient du travail..." poursuit Chauney. En effet, plus qu'un permis de conduire, c'est un permis de travail pour certains, notamment les chauffeurs des transports en commun.