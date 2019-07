Vers une meilleure mesure des inégalités hommes/femmes en Polynésie

Le 02/07/2019 à 16:33

ÉGALITÉ - La ministre de la Famille et des Solidarités souhaite effectuer un examen national relatif aux avancées en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes. En effet, en Polynésie française, la situation de l’égalité effective des genres n’est pas vérifiée de façon systématique et régulière par des enquêtes et des traitements de données venant de l’appareil statistique public.





De ce fait, le ministère de la Famille et des Solidarités, en charge de l’Egalité des chances, a initié au titre de l’année 2019, un renforcement de la collaboration interrégionale en matière d’égalité de genre, en se rapprochant de la Communauté du Pacifique (CPS) afin que soit développée une approche genrée des analyses statistiques et sociales en Polynésie française.



À l'heure actuelle, il n'y a pas de réelles certitudes quant à la progression ou à la persistance des inégalités entre les deux sexes en Polynésie, étant donné l'absence de dispositifs publics spécifiques destinés à mesurer l'état d'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines.

Des ateliers de sensibilisation sont envisagés pour être organisés durant le second semestre de l'année et seront soutenus par un partenariat avec l'Institut de la Statistique de Polynésie Française (ISPF) afin que soient établies des statistiques dans l'ensemble des secteurs. Ces différents travaux représenteront une base de travail certaine à la préparation des triennales de la condition féminine fixées au mois d'octobre 2020.

Compte-rendu du Conseil des ministres