Vers une éradication des moustiques vecteurs de maladie en Polynésie ?

Le 27/01/2019 à 13:55

SANTÉ - Mercredi, le gouvernement a autorisé l’importation de moustiques mâles porteurs d’une bactérie afin de stériliser les moustiques femelles. Un programme qui a déjà porté ses fruits sur l’île de Tetiaroa qui a servi de projet pilote il y a quelques années. Tahaa en bénéficie également depuis peu. Un succès que l’on doit au laboratoire d’entomologie de Paea en charge de ce programme.

Cette petite équipe du laboratoire d’entomologie de Paea a trouvé la solution pour éradiquer les moustiques du fenua. Depuis dix ans, elle mène des expériences qui ont conduit à l’élaboration d’un programme pilote très concluant sur l’île de Tetiaroa. Un programme mené par le responsable du laboratoire, le docteur Hervé Bossin, chercheur et responsable du laboratoire de recherche en entomologie. "Ce procédé repose sur l'exploitation de propriétés naturelles d'une bactérie symbiotique qui s'appelle le wolbachia, très présent chez un grand nombre d'insectes et dont on exploite les propriétés ici au laboratoire en ayant mis au point une colonie de moustiques qui va être porteuse de cet wolbachia et qui rendra les moustiques mâles produits en laboratoire, incompatibles avec les femelles sauvages dans les populations qui sont ciblées."