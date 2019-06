Vers un label coprah de Polynésie

Le 19/06/2019 à 11:34

COPRAHCULTURE - Le Président de la Polynésie française, Edouard Fritch, a reçu mercredi à Paris le président du groupe Daudruy Van Cauwenberghe et fils, acheteur unique de la production d’huile brute de coco de l’huilerie de Tahiti. Ils ont évoqué les moyens de valoriser l’ensemble des produits du cocotier.

La filière coprah est subventionnée par le Pays pour faire face aux variations du cours mondial, et la cour des comptes avait signalé en 2016 le besoin de mieux la structurer. Malgré l’augmentation de près de 15% de la production de coprah en 2018, son cours au niveau mondial a baissé de 35% sur la même année. Pour assurer la pérennité de la filière, le gouvernement achète donc aux coprahculteurs plus cher le produit qu’il ne vaut sur le niveau mondial. "Le gouvernement souhaite continuer à soutenir le coprah. C’est une filière qui est très soutenue par les subventions publiques polynésiennes. Cela permet d’acheter un coprah à un prix plus élevé en Polynésie que celui proposé par le marché international. Ce n’est pas un non-sens économique pour nous mais une façon de favoriser le maintien des populations polynésiennes dans les archipels éloignés de l’île de Tahiti", a rappelé Tearii Alpha, ministre de l'Economie verte.



En Polynésie, depuis vingt ans, la production s’établit en moyenne à 12 000 tonnes de coprah annuellement. Cette huile est ensuite raffinée depuis dix ans par le groupe de raffinage d’huile végétale et animale Daudruy Van Cauwenberghe situé à Dunkerque. La Polynésie ne représente qu’un pour cent de sa production. En 2018, cela a représenté près de 600 millions de Fcfp de revenus.



Pour rendre la filière plus rentable, le gouvernement souhaite négocier un nouvel accord commercial : "il faut chercher à réduire les interventions directes dans le coprah et à les remplacer par des interventions d'investissement dans les produits dérivés du cocotier" a poursuivi Tearii Alpha.