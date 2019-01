Vers l'importation de nouveaux moustiques stériles afin de poursuivre la lutte

Le 23/01/2019 à 15:27

SANTE - Le conseil des ministres a autorisé, ce mercredi, l'Institut Louis Malardé à importer des moustiques stériles, comme ceux qui ont fait leurs preuves sur l'atoll de Tetiaroa, afin d'évaluer à plus grande échelle leur efficacité dans la lutte contre les moustiques vecteurs de maladies.

Compte-rendu du conseil des ministres

Le conseil des ministres a autorisé l’Institut Louis Malardé (ILM) à importer des moustiques (Aedes aegypti Wolbachia) afin de poursuivre le développement d’une méthode de lutte biologique basée sur la stérilisation de moustiques femelles, source de nuisances et vecteurs de pathologies infectieuses (dengue, zika, chikungunya...).La technique utilisée est celle de la Technique de l’insecte incompatible (TII) qui repose sur la production en grand nombre et le lâcher régulier, dans les zones infestées, de moustiques mâles porteurs d'une souche de bactérie Wolbachia, naturellement présente chez 60% des insectes.Aussi, l'accouplement d’un de ces derniers avec une femelle sauvage la rend stérile à vie. En effet, incapable de se renouveler, la population de moustiques finit par s'effondrer. Cette approche biologique est spécifique de l'espèce ciblée et sans risque pour l'homme et pour l'environnement.L'ILM a pu démontrer l'efficacité et la durabilité de ce procédé sur l'atoll de Tetiaroa contre le moustique Aedes polynesiensis. Ce potentiel doit à présent être évalué à plus grande échelle, notamment contre le moustique Aedes aegypti, principal vecteur de maladies infectieuses en Polynésie française.