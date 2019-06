Vente aux enchères BUT : plus de 900 lots à saisir

Le 27/06/2019 à 16:57

ENCHÈRES - Ce vendredi 28 juin démarre la vente aux enchères du magasin BUT. Plus de 900 lots seront à saisir : électroménagers, lits, fauteuils… Nombreux sont ceux à s’être déplacés pour les visites préalables afin de repérer ce qui pouvait les intéresser.

Fermé l’année dernière, le magasin BUT s’apprête à liquider tous ses actifs pour apurer ses dettes. Deux jours d’enchères sont prévus sous la houlette de la nouvelle commissaire-priseur Laura Chevallier :" Les gens devront prendre un numéro à la caisse en montrant leur identité, et si un lot leur est adjugé, ils devront uniquement me montrer leur numéro" explique-t-elle.



Meubles, réfrigérateurs, lustres ou encore vaisseliers… à chaque lot son numéro pour lequel le public avait l’occasion de s’informer lors de la visite organisée mercredi.



Comme pour chaque vente aux enchères, les biens proposés en l’état ne seront ni repris ni échangés et devront être emportés le jour-même. De plus, une majoration sera appliquée sur le prix de vente. "Il y a un prix de départ que je fixe pour chaque lot, et le lot est adjugé au plus offrant, et à ça, il faudra ajouter nos droits d'enregistrements de 5% et les honoraires du commissaire-priseur de 9% jusqu'à 150 000 Fcfp et 7% au-dessus" poursuit Laura Chevallier.