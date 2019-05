Vent de grogne contre la construction d'une ferme perlière à Taputapuatea

Le 26/05/2019 à 14:56

RAIATEA - Le projet de construction d’une ferme perlière dans le district de Fareatai attise la colère des propriétaires terriens et de certains habitants. Les contestataires reprochent aux différents services ayant instruit le dossier d’avoir bâclé leur travail. Ils sont même allés jusqu’à bloquer l’accès qui mène vers le bord de mer où est prévue l’implantation de la ferme perlière.

Déçus du manque de concertation et de considération, les propriétaires et riverains du village de Fareatai dans la commune de Taputapuatea ont décidé d'interdire l'accès à la servitude privée qui donne accès à la plage : celle qu'un porteur de projet veut emprunter pour se rendre en bord de mer, là où il compte construire un ponton de 120 mètres de long et un fare de près de 100 mètres carrés pour travailler la perle.



"Si aujourd'hui, ce projet est accepté, cela veut dire que demain, je ne serai pas propriétaire. Je viendrais devant chez toi et je vais mettre en place n'importe quel projet : un hôtel, un CET... n'importe quoi, et on va l'accepter parce que j'ai monté ce projet ? Si c'en est ainsi, je vais vous dire ce qu'il va se passer, cela va être la révolution, cela va être la guerre publique, parce qu'on ne peut pas faire ça. Il faut respecter les propriétaires terriens" s'insurge Gilles Tefaatau, propriétaire terrien à Fareatai.