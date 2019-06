Vanuatu, Rapa Nui, Tahiti... un tour du monde pour la cause animale

Le 11/06/2019 à 15:51

PORTRAITS - Ils sont de plus en plus nombreux à tout quitter pour parcourir le monde. Anne-Laure Meynkens et Pascal Schram ont passé un mois en Polynésie. Eux ont choisi de faire le tour du monde avec un objectif : soutenir la cause animale.





Comment vient cette envie de tout plaquer ? "Nous voyagions pendant nos congés, mais à chaque fin de voyage, nous ressentions une certaine frustration de ne pas pouvoir rester et s’immerger plus dans la culture du pays, raconte le couple. A donc germé l’idée d’un voyage plus long, puis carrément d’un tour du monde. De plus, nous écoutions régulièrement la radio



> A la rencontre des associations du monde



Voyager oui, mais en se rendant utile. Passionné de vidéo et photo, le couple décide de mettre ses compétences au service d'une cause qui leur est chère : la protection animale. "Sachant que les petites associations de protection animale n’ont souvent pas les moyens, humains ou financiers, de réaliser des reportages, et qu’elles font un travail incroyable qui mérite d’être porté à la connaissance du public, nous nous sommes dits que nous pouvions les aider dans ce sens.

Au fil du temps, nous avons également développé les actions de sensibilisation auprès d’un public varié (écoles, maisons de retraite, instituts…), cela nous plaît beaucoup aussi."



> Un mois en Polynésie





Au fenua, le couple a visité Tahiti, Raiatea, Tahaa, Huahine et Moorea... Après avoir côtoyé des associations de pays divers, quel regard portent-ils sur la condition animale en Polynésie ? "De ce que l’on a pu voir, la faune sauvage marine semble globalement respectée, même si l’on trouve dommage qu’il existe encore aujourd’hui des lieux où les animaux sont captifs pour satisfaire les envies des touristes, au détriment du bien-être des animaux.

Certaines pratiques liées au tourisme peuvent également être dommageables pour les animaux sauvages : nourrissage, approche à trop grande proximité...mais cela nous a semblé assez peu fréquent, et tant mieux."



> "De nombreux chiens errants très maigres et en mauvaise santé"



En revanche, la condition des chats et chiens au fenua leur semble préoccupante : "Les chats et les chiens semblent être un peu moins bien considérés : nous avons vu notamment de nombreux chiens errants très maigres et en mauvaise santé. Les associations polynésiennes font un énorme travail de stérilisation, mais elles le font avec leurs moyens, qui sont limités. Les pouvoirs publics pourraient faire des campagnes massives de stérilisation (qui sont le seul moyen efficace de limiter la population de chiens errants selon l’OMS) et aussi de vaccination : cela limiterait la souffrance de ces animaux qui n’ont pas demandé à naître, limiterait également les risques de transmission de parasites aux humains, et aiderait à donner une meilleure image de la Polynésie française. La plupart des touristes étrangers avec qui on a discuté étaient désolés de voir autant de chiens en mauvaise santé."

Un reportage a été tourné avec les bénévoles. Une expérience avant tout humaine pour nos voyageurs : "Nous sommes restés une semaine à Moorea pour pouvoir tourner le reportage et avons été hébergés par des bénévoles. C'est un des aspects que nous adorons aussi dans notre projet : rencontrer des personnes extraordinaires qui dévouent leur temps à aider des animaux en détresse et pouvoir être immergés avec elles dans leur quotidien (souvent difficile)."

> Tour du monde, mode d'emploi