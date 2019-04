Vandalisme : des voitures endommagées à Papeete

Le 02/04/2019 à 16:40

SÉCURITÉ - Plusieurs voitures ont été endommagées entre samedi et dimanche, au coeur de la capitale. Coïncidence ou vandalisme en série ? Les victimes ont eu en tout cas une mauvaise surprise en découvrant leur véhicule dans des lieux sans risque à priori.



Thomas Chabrol

Dans un parking pourtant sécurisé en plein centre-ville, Stéphanie D. a retrouvé sa voiture endommagée de retour de week end. C’est la première fois qu’elle est victime d’un vol à la roulotte : " on m'a cassé la vitre arrière passager pour ouvrir la voiture et fouiller, pour trouver des pièces" explique-t-elle. Un des rétroviseurs a également été cassé.Des dégâts, pour le vol de la modique somme de 400 Fcfp. Surprise, la victime s'interroge. Le portail du parking a-t-il été forcé en l’absence des usagers ? Car dans le même bâtiment, le cabinet d’un dentiste a également été fouillé entre samedi et dimanche. Les victimes entament désormais les démarches auprès des assurances. Stéphanie à porté plainte à la DSP : "Ensuite, il faut envoyer la plainte, voir l'assurance, il faut aussi attendre les devis. Cela va me prendre une semaine."Coïncidence ou non ? Deux autres véhicules ont aussi été vandalisés dans le week end, toujours en centre ville. Les voitures étaient garées dans une contre allée avenue Pouvanaa a Opaa. Rainui, l’une des victimes a été surpris lui aussi de retrouver son véhicule avec une vitre brisée. Il a pour habitude de garer son véhicule sur ce parking : " Il a sûrement utilisé un caillou. La voiture d'un collègue garé à côté de la mienne a aussi été vandalisée. Il y avait le caillou dans la voiture" .La direction de la Sécurité Publique ne constate pas une recrudescence des vols à la roulotte. Au contraire, les chiffres sont en baisse de 23% sur ce premier trimestre par rapport à la même période l’an passé. Mais, selon les autorités policières, ces faits de vandalisme ne sont pas nouveaux.