Vaitupa : les manèges vont bientôt ouvrir

Le 23/06/2019 à 14:23

FAA'A - La fête foraine de Vaitupa s’apprête elle aussi à accueillir le public dès la semaine prochaine. 11 nouvelles attractions viennent grossir le parc de jeux ce qui porte à 27 le nombre de manèges sans compter les baraques foraines.

Quelques coups de balai, des décorations par ci par là pour embellir les stands et le papio de Vaitupa pourra à nouveau enchanter petits et grands. L'installation de la vingtaine d’attractions a démarré en mai. "L'organisation de la fête foraine en Polynésie c'est un gros budget de fonctionnement puisque tout est importé, tout est cher : les locations, les mises en conformité. On a de grosses normes de sécurité à respecter au niveau électrique. Cette année on a eu les contrôles du ministère de l'Intérieur au niveau des manèges. Ça se fait tous les 3 ans, et c'était cette année. C'est pour ça que nous avons un petit retard puisqu'il fallait la vérification des manèges. Nous l'avons obtenue vendredi soir mais tardivement. C'est pour ça que nous n'avons pas ouvert ce week-end", explique Stéphane Philipponneau, vice-président de l’association des forains.





C’est lundi que les forains seront fixés sur la date d’ouverture des manèges, à la suite de la rencontre avec la municipalité et la commission de sécurité.



Rédaction web avec Jeanne Tinorua Petits avions, dragon, auto-tamponneuse ou encore l’incontournable grande roue. Les visiteurs auront le choix. Tout cela sur un espace encore plus étendu que l’année dernière. "Nous avons élargi le site puisque nous avons plus d'attractions. Du coup, nous avons plus de pêche au canard, de jeux divers, beaucoup de nouveaux jeux, beaucoup aussi de nouveaux stands de restauration."C’est lundi que les forains seront fixés sur la date d’ouverture des manèges, à la suite de la rencontre avec la municipalité et la commission de sécurité.

Les manèges à Tahiti, où et quand ?



Mamao : ouverture prévue le 28 juin

Outumaoro : déjà ouverts

Vaitupa : en attente de la décision de la commission de sécurité