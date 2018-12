Vaimalama, Miss France 2019 en chiffres

Le 17/12/2018 à 15:17

ÉVÉNEMENT - Depuis son sacre, Vaimalama Chaves a battu des records dans tous les domaines. Découvrez Miss France 2019 en chiffres :

> Plus de 7 millions de téléspectateurs devant l'émission

Le sacre de Vaimalama Chaves a été vu par 7.3 millions de téléspectateurs samedi. On ne sait pas exactement combien de Polynésiens étaient devant leur écran, mais nul doute que la majorité des habitants du fenua ont suivi la soirée avec attention. Des écrans géants avaient d'ailleurs été installés un peu partout à Tahiti pour ceux qui n'avaient pas de téléviseur.

> 20 ans !

Avant Vaimalama, la dernière Miss Tahiti élue Miss France était Mareva Galanter, couronnée en 1999. Après 20 ans d'attente, 3 premières dauphines et 2 deuxièmes dauphines, la Polynésie entière n'a eu qu'un mot à la bouche : "enfin" !

Sur Instagram, Mareva Galanter s'est réjouie du sacre de Miss Tahiti.

> 44 % des voix

Un record ! Miss Tahiti a obtenu 44% des votes du public. La dernière Miss a avoir réalisé un tel score est Marine Lorphelin qui avait obtenu 41% des votes en 2013.

Marine Lorphelin, très appréciée en Polynésie, en couple avec Christophe Malmezac, fils d'une famille connue du fenua, a été première dauphine de Miss Monde 2013. De bonne augure pour Vaimalama ?

> Plus de 400 000 abonnés gagnés en 48 heures

Vaimalama était déjà la candidate à Miss France la plus suivie sur Instagram avec 30 000 abonnés avant la soirée d'élection. Depuis qu'elle a remporté la couronne, Miss Tahiti a gagné... 440 000 abonnés de plus.

> Une taille 42



Son histoire a fait le buzz : la Miss Tahiti a fait un énorme Sylvie Tellier l'a dit en interview : de nombreuses Miss France ont été critiquées pour leur maigreur. "On me demandait si elles mangeaient bien". Vaimalama quant à elle, "aime manger", et ne s'en cache pas.Son histoire a fait le buzz : la Miss Tahiti a fait un énorme travail d'acceptation de son corps avant de se lancer dans l'aventure des concours de beauté. Aujourd'hui elle assume ses courbes, et sa taille 42, pour le plus grand bonheur des Français.

> 2

Deux Miss France dans la même famille ! Vaimalama Chaves est la cousine au second degré de Mareva Georges. L'ancienne Miss Tahiti et Miss France 1991 mariée au cofondateur de Guess Paul Marciano, est la cousine du père de Vaimalama. Vous suivez ? Ok. Aller, un dernier chiffre :

> 5 !