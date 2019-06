Vaimalama : "Je n'irai à aucune compétition" internationale

Le 25/06/2019 à 08:32

Rédaction web

Avant de repartir pour la métropole, Vaimalama a répondu dans une story instagram à la question que tout le monde se pose : ira-t-elle à Miss Monde ou Miss Univers ? "Les filles vont venir se préparer à Tahiti et je ne veux pas ne pas être là. Pour vivre la vie que vous voulez avoir, il faut savoir renoncer à ce que vous ne voulez pas. Et moi je veux être ici. Alors voilà, je choisi la Polynésie au détriment de Miss Univers ou Miss Monde. Quelle que soit la date à laquelle cela aura lieu, et ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. C'est moi."La vidéo a depuis été relayée par le compte officiel Miss France. Dans un article, nos confrères de Radio 1 expliquent que cette décision pourrait avoir une autre origine : Miss France souhaiterait reprendre ses études. Vaimalama l'a toujours déclaré, dans toutes ses interviews : plus tard, elle se voit professeur.Pas de Miss France à Miss Univers ou Miss Monde cette année, une déception pour de nombreux fans. Mais beaucoup ont manifesté leur soutien à Vaimalama. A Miss exceptionnelle, parcours exceptionnel.