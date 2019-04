Vaimalama Chaves au ukulele pour le groupe Hine Ori à Rungis

MUSIQUE - Même en métropole, loin du fenua, il semble que la Polynésienne Vaimalama Chaves ne quitte pas son ukulele. Miss France, en visite à Rungis, a profité d'une rencontre avec une troupe polynésienne pour jouer quelques airs...

Le groupe de ori Tahiti en métropole Hine ori a rencontré Vaimalama Chaves en début de semaine à Rungis. Le groupe a animé une séance de dédicaces de Miss France. L'occasion pour Vaimalama d'improviser un petit duo au ukulele avec un des musiciens sur l'air de Tiare apetahi.

Vaimalama a également consacré un moment spécial à la troupe, en partageant une chanson.



Vaimalama Chaves, élue le 15 décembre dernier 20 ans après une autre polynésienne, Mareva Galanter, est une des Miss France les plus appréciées de ces dernières années. Même si son franc parler ne plait pas à tout le monde, la Miss, toujours très naturelle et proche de son public, a énormément de soutien de ses fans. Son compte instagram réuni aujourd'hui plus de 578 000 abonnés. Le compte officiel de la société Miss France n'en compte "que" 408 000...