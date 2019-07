Vaimalama Chaves aimerait "devenir présidente de la Polynésie"

MISS FRANCE - Dans une interview accordée à un média français, Vaimalama Chaves a confié souhaiter faire une licence de sciences politiques "pour devenir présidente de la Polynésie française un jour".



Si Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018 et Miss France 2019 ne souhaite pas devenir Miss Univers ou Miss Monde , elle souhaiterait en tous les cas devenir présidente de la Polynésie française, et quitter donc le monde des Miss pour celui de la politique.C'est dans une interview à Télé-Loisirs qu'elle a fait cette annonce, très sérieuse : "Pour être honnête avec toi, j'envisage l'année prochaine de reprendre mes études et éventuellement de faire une licence de sciences politiques pour devenir présidente de la Polynésie française un jour. (...) C'est un projet, c'est une possibilité".Et si elle devenait un jour présidente du fenua, Vaimalama a déjà réfléchi à plusieurs mesures qu'elle mettrait en place, notamment dans le domaine économique : "Nous sommes totalement dépendants des importations et du coup, pour pouvoir améliorer ça, je voudrais travailler avec la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna pour décorréler le Franc Pacifique à l'Euro pour pouvoir augmenter le pouvoir d'achat de tous les touristes, et en même temps faire éclater la bulle spéculative qui fait monter de manière superficielle les prix en Polynésie, pour que nous ayons un pouvoir d'achat qui soit équivalent aujourd'hui à celui où plus tard on aura la monnaie qui sera plus faible mais qui va favoriser la venue des touristes et donc augmenter notre exportation de services et améliorer notre économie".Elle a aussi expliqué qu'elle aimerait travailler sur l'éducation -son cheval de bataille en tant que Miss- ou encore l'agriculture : "Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. J'ai plein de projets, plein de rêves, et j'espère que je pourrais les réaliser".