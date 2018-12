Vaimalama Chaves à travers la presse passionnée

Le 16/12/2018 à 09:56

MISS FRANCE 2019 - « La revanche de Vaimalama Chaves, moquée sur son physique quand elle était ado » titre le Courrier Picard. « Qui est Vaimalama Chaves, la Miss France 2019 ? » se questionne Ouest France. « 20 ans après Mareva Galanter, Vaimalama Chaves brise la malédiction » titre pour sa part le Huffpost. Quant au Point, il titre sur « Vaimalama Chaves, de "monstre" à la couronne de Miss France ». Visiblement, l’élection de notre Miss au titre suprême et son histoire récente ne laissent pas les médias nationaux indifférents.

Rédaction web

Ainsi le Courrier Picard angle son article sur le passé de ronde de Miss France 2019, attaquant son papier par « À 18 ans, Vaimalama Chaves pesait plus de 80 kilos. Elle en a depuis perdu 20 ». Idem pour Le Point qui reprend en partie un papier de l’AFP sur lequel Vaimalama revient sur les difficultés qu’elle a rencontré durant son adolescence alors qu’elle était en surpoids. Ouest France , lui, présente un portrait de la Miss sur sa famille et son quotidien à Tahiti, ses attentes et ses espoirs. Le Huffpost se penche sur la malédiction des Miss Tahiti en revenant sur les éditions précédentes de Miss France ou nos représentantes ont échoué à quelques pas du podium.D’autres médias comme LCI plutôt que de rabâcher le passé de notre miss ont préféré mettre en avant son intelligence, sa vivacité d’esprit, sa plastique, mais aussi sa façon de rouler les « r ». Sans oublier son délicieux et désuet « Sapristi… c’est incroyable », quand elle a appris qu’elle était élue Miss France.Comme on le voit, Vaimalama Chaves a conquis le cœur des Français. Ceux-ci l’ont plébiscitée à travers leur vote, car elle est arrivée en tête des suffrages du public et aussi du jury. La revanche d’une ronde, en quelque sorte.