Vaimalama Chaves : "En 2019, la femme ne se tait pas, elle se bat"

Le 22/03/2019 à 11:17

Nouvelle interview de notre Miss France Vaimalama Chaves. La Polynésienne a répondu en vidéo aux questions du magazine Glamour. La Miss, qui s'est fait assez discrète ces derniers temps, a été régulièrement attaquée, que ce soit sur son franc-parler ou sur son poids et même sur son humeur, certaines internautes la jugeant dépressive.Dans cette nouvelle vidéo, Vaimalama met les choses au point : oui, elle fait parfois office de "plante verte", mais pour elle, "une Miss France c'est l'ambassadrice de la femme de l'année où elle a été élue." Et "en 2019, la femme ne se tait pas. Elle sait ce qu'elle veut. Elle se bat. Elle est forte et indépendante. Aujourd'hui, elle s'affirme". N'en déplaise à ceux qui voudraient qu'une Miss se contente du dicton "sois belle et tais-toi".Vaimalama a été élue plus belle femme de France, mais elle l'affirme, elle est "comme les autres". "Je trouve qu'on a trop tendance à exiger beaucoup d'une Miss France sous prétexte que c'est une institution, c'est une femme infaillible comme Captain Marvel. Mais je suis désolée, la kryptonite elle vit avec tous les jours. Et tous les jours elle a ses faiblesses. Surtout quand il y a un carré de chocolat qui traîne sur la table", plaisante Vaimalama.A ceux qui la trouvent un peu "folle", Vaiamalama répond qu'il faut s'assumer, même si on est "bizarre". "D'ailleurs, le monde est bien mieux quand on est bizarre."Il y a quelques semaines, plusieurs médias people avaient déclaré que Miss France aime les femmes. Une citation issue d'une interview où Vaimalama expliquait qu'elle trouvait également certaines femmes attirantes avait été sortie de son contexte. "J'estime que toutes les personnes qui jugent ne devraient pas, parce qu'elles ne sont pas concernées. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas votre problème. Pourquoi est-ce que vous voulez émettre un avis dessus ? J'étais sincère : il y a des filles qui ne sont pas mal du tout." Ça c'est dit.Enfin, beaucoup se demandent comment Miss France, une des plus médiatisées ces dernières années, fait pour faire face aux "haters". La réponse : elle n'a juste pas le temps de prendre en considération les commentaires haineux.Pour ceux qui s'inquiétaient, Vaiamalama apparaît en pleine forme et n'a rien perdu de sa répartie. Voilà les fans rassurés.