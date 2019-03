Vahine Fierro s’offre une 3e place à la Sydney Women’s Pro

Le 24/03/2019 à 11:33

SURF – La Tahitienne Vahine Fierro s’est hissée jusqu’en demi-finale de la Sydney Women’s Pro, samedi en Australie, finissant 3e de cette compétition QS 6000.

Rédaction web



Notre surfeuse de Huahine s’est offert, samedi en Australie, une troisième place à la Sydney Women’s Pro et 3 550 points de plus au compteur. Ce qui lui permet de remonter à la 13e place du classement mondial des Women’s Qualifying Series.Vahine Fierro avait directement commencé cette compétition au round 2, face à l’Américaine Alyssa Spencer, l’Australienne Piper Harrison et la Néerlandaise Eveline Hooft. Elle s’est classée deuxième du heat avec 12.13 points derrière Alyssa Spencer (13.90 points).Au round 3, Vahine continue sur sa lancée et sort également deuxième avec 12.30 points, contre 13.13 points pour la gagnante du heat, la Hawaiienne Gabriela Bryan.Au round 4, elle réussit à accéder au suivant en finissant aussi 2e (10 points) derrière l’Américaine Caroline Marks (15.10 points).Mais au round 5, qui annonce le début des face-à-face, elle prend sa revanche sur la Hawaienne Gabriela Bryan en remportant le heat avec 14.47 points contre 14.20 points pour son adversaire.Vahine réalisera ensuite une bien meilleure performance que sa rivale des quarts de finale, la Japonaise Mahina Maeda, en scorant un gros 15.16 points contre 9.90 points pour l’autre.Une belle ascension jusqu’en demi-finale, où elle a dû s’incliner de peu face à la Hawaienne Alessa Quizon (10.44 points contre 10.30 points pour Vahine).