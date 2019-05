Une structure géante représentant un baleineau pour sensibiliser à l'environnement

Le 24/05/2019 à 15:30

ART - Une structure géante, en forme de baleineau. La réalisation de cette oeuvre aura pris plusieurs mois. Une première pour les élèves en serrurerie du Lycée professionnel de Faa'a.

Les élèves du CAP serrurier métallier du Lycée professionnel (LP) de Faa'a ont dévoilé ce vendredi une structure en taille réelle représentant un baleineau. À l'origine du projet : le collectif Nana Sac Plastique et l'artiste Teva Victor. "Teva Victor et Jason du collectif Nana sac plastique sont venus, ont présenté le projet aux élèves et ce sont les élèves qui ont eu la liberté de choisir", raconte Cyril Julia, enseignant en structure métallique. Les élèves ont tout de suite accepté.



La structure aidera à sensibiliser le public à la protection de l'environnement. Au départ, il devait s'agir d'une structure à recouvrir par des déchets. Il s'agit finalement d'une cage en forme de baleineau qui pourra être remplie de déchets. "La structure en elle-même est jolie. On a amené les gens à décider de ne pas l'habiller, juste la remplir de telle sorte qu'on puisse voir le travail des élèves."