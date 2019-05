Une session d'initiation au breakdance à Vaiete

Le 28/05/2019 à 15:42

BREAKDANCE - Sur la place Vaiete, les amoureux et néophytes du breakdance étaient conviés pour une session d’initiation mercredi dernier. C’est à l’initiative du groupe Breaking Motion mené par Johann Kwang-Liu que ce rendez-vous est rendu possible.

Cela fait 16 ans déjà que Johann Kwang-Liu pratique la breakdance. Entre ses débuts avec ses amis, puis son groupe les X-boys et leur victoire au Upa nui 2009, sa passion pour la breakdance ne s’est pas estompée. Après une pause obligée de 3 ans pour les études, c’est avec plaisir qu’il partage aujourd'hui son savoir.



"Cela me plait, car quand on s'entraîne, on est un petit groupe de 5-6 danseurs, et occasionnellement 8-10 personnes grand maximum, et là, il y a plein de gens que je n'ai jamais vus. J'en ai même un qui vient de Moorea et il a carrément un bon niveau. Cela me fait très plaisir" nous confie Johann.