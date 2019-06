Une première au fenua : les professionnels du tourisme formés au secours en montagne

Le 06/06/2019 à 16:42

FORMATIONS - La première formation au fenua aux techniques de secours en milieux périlleux et de secours en canyons s'est achevée mercredi dans les jardins de Vaipahi. Douze secouristes spécialisés ont été formés par deux intervenants métropolitains bénévoles.

Ils sont douze à être les premiers diplômés de secours en milieux périlleux et de secours en canyons au fenua. Durant 5 jours, à raison de 9 heures par jour, ils ont enchaîné les exercices et techniques de secours en montagne. "Le GrIMP (Groupement d'Intervention en Milieu Périlleux), c'est dans la ville et dans la montagne. Et le secours spécifique canyon, c'est dans les rivières et les cascades. Donc on a fait de la nage en eau vive, on a descendu des cascades en rappel pour si les gens se blessent en rappel... C'est une activité de pleine nature qui se développe beaucoup en France et qui est aussi en plein essor ici. (...) On forme de nouvelles personnes à ces activités. On voit que nos petits jeunes de 23 ans sont hyper motivés à faire ça" nous dit Sam Roscol, Président de la Fédération Polynésienne de Protection Civile ( FPPC).



Le capitaine Jean-François Forina et le commandant Philippe Ovaro, les deux formateurs, venus bénévolement de métropole à la demande de Sam Roscol, ont insisté sur la sécurité du personnel, la prise en compte du matériel de sauvetage et l’importance du soutien des victimes. Ils ont transmis aux stagiaires des techniques de sauvetage particulière, comme le transport de brancard aérien à l’aide de tyroliennes.