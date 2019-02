Une nouvelle édition de l'exposition Hoho'a au Musée de Tahiti et des îles

Le 01/02/2019 à 14:59

PHOTOGRAPHIE - Une cinquantaine de photographes exposent leurs visions de la Polynésie au Musée de Tahiti et des îles. Les clichés sont à découvrir jusqu'au 3 mars.

L'exposition Hoho'a organisée par l'association F16 est de retour. Pas de thème imposé, mais les images doivent avoir été prises en Polynésie française. "On est vraiment très contents de pouvoir le faire parce que l'année dernière ça ne pouvait pas se faire et l'année prochaine ça risque d'être difficile, confie Miriama Bono, directrice du Musée de Tahiti et des îles, qui accueille l'événement. (...) Ce que je trouve passionnant c'est que ces photographes ont tous la Polynésie comme terrain de jeu et en fait on a des regards extrêmement variés sur un même pays. Ça prouve aussi la richesse de notre pays et de notre culture."





Une cinquantaine de photographes amateurs ou professionnels participent à l'événement. "Les trois photos que j'ai sélectionnées pour cette année ont été prises d'une montagne à Punaauia. Comme je suis assez fasciné par le ciel, les montagnes, les nuages, j'ai voulu prendre 3 clichés qui immortalisent le ciel à différents moments de la journée (...) avec des conditions météo différentes", explique Are Raimbault. "Chacun a vraiment sa façon de voir les choses. (...) Ce qui est beau c'est la diversité."

​

Aurélien, lui, préfère capturer des images de la Polynésie le matin, au lever du jour... "J'ai commencé la photographie il y a à peu près 6 ans en regardant des tutoriel YouTube, en participant à des forums et en lisant des magazines. J'ai toujours été animée par l'image, par l'impact que peut avoir l'image. La passion est venue comme ça (...) Avant le lever du soleil, je trouve un moment de sérénité que je ne retrouve pas en journée et le soir plus difficilement."



L'exposition se déroule jusqu'au 3 mars.

PRATIQUE Exposition Hoho'a



Du 1er février au 3 mars

Du mardi au dimanche, de 9h à 17h

Tarif : 600 Fcfp l’entrée à l’exposition / 500 Fcfp tarif groupe

Gratuit pour les étudiants et moins de 18 ans

Renseignements : mediation@museetahiti.pf

40 54 84 35