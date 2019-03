Une marche pour le climat le 16 mars

Le 08/03/2019 à 13:29

ENVIRONNEMENT - Le 16 mars, en même temps que le reste du monde, les Polynésiens sont invités à marcher pour le climat et à montrer ainsi leur volonté d’agir pour changer la société en société durable.

Suite à l’appel mondial à manifester pour le climat, le collectif "Citoyens pour le climat, Tahiti" a décidé de prolonger l’invitation au fenua le 16 mars afin de mobiliser la population sur la question du changement climatique.Ce journée sera constituée de trois temps forts : une marche pour le climat, la remise d’un manifeste pour le climat, l’humain et les êtres vivants aux représentants du Pays et de l’Etat, et un forum regroupant les acteurs du changement.Des acteurs déjà engagés (associations, entreprises, etc.) seront également présents pour montrer que des solutions existent déjà telles que le zéro déchet, la permaculture, l’alimentation végétale, l’éducation alternative, l’éco-construction etc. pour réduire notre impact et construire ensemble une société plus durable.Le dress code suggéré est du vert et des végétaux.