Une lettre ouverte pour que la réhabilitation de Pouvanaa soit inscrite dans l'Histoire

Le 23/01/2019 à 15:08

HISTOIRE - C'est une décision historique, et pourtant. La réhabilitation de Pouvanaa a Oopa ne figure pas encore dans les programmes scolaires, ni sur les plaques au pied de sa stèle. Suite à un article de Tahiti Pacifique soulignant cet "oubli", l'historien Jean-Marc Régnault a décidé d'écrire à l'assemblée de la Polynésie.



Le 25 octobre 2018 à Paris, la Cour de cassation a annulé la condamnation du Metua, Pouvanaa a Oopa. Une décision historique près de 60 ans après son procès controversé.Mais, comme l'a souligné Tahiti Pacifique dans un article, si la date est historique, il n'en est pour l'instant fait mention nul part. Les plaques au pied de la stèle de Pouvanaa a Oopa n'ont pas été modifiées.Dans une lettre ouverte adressée à l'assemblée de la Polynésie, l'historien Jean-Marc Régnault dont les travaux ont contribué au processus de révision du procès, estime que pour "clore l'affaire Pouvana'a", il faudrait prendre deux mesures :- modifier la rédaction des plaques en hommage à Pouvanaa a Oopa- modifier les programmes scolaires pour faire apparaitre l'innocence de Pouvanaa dans les enseignement d'histoire : "Depuis 1985, les programmes scolaires adaptés à la Polynésie ont progressivement prévu à tous les niveaux d’évoquer la carrière politique du Metua, comme chef du grand parti RDPT, comme député, puis comme sénateur et comme vice-président du conseil de gouvernement. Beaucoup de nos concitoyens ignorent – parfois hélas ! font semblant d’ignorer – que du cours élémentaire au baccalauréat les enfants de nos écoles entendent parler de cet éminent polynésien. Il reste maintenant à mettre en œuvre les informations (et les formations) nécessaires pour que dorénavant l’innocence de Pouvana’a a Oopa soit expliquée et enseignée aux élèves", estime Jean-Marc Régnault.L'historien souligne par ailleurs que la décision de la Cour de cassation ne laisse aucune place au doute quant à innocenter le Metua, contrairement à ce que "certains Polynésiens" ont pu penser. "Soyez rassurés. La décision de la Cour se termine par une expression qui ne laisse aucun doute : « La Cour décharge la mémoire [de Pouvana’a] ». La phrase vaut innocence."