Une journée pour célébrer la rencontre de James Cook et Tupaia

Le 28/03/2019 à 15:59

ÉVÉNEMENT - Tahiti Tourisme célèbre le samedi 13 avril à la Pointe Vénus, l’arrivée de l’expédition du Capitaine James Cook, à Tahiti il y a 250 ans, le 13 avril 1769. Cette journée sera divisée en deux parties : la première partie sera réservée aux familles qui pourront découvrir le patrimoine culturel polynésien par le biais de plusieurs ateliers d’initiations et la deuxième partie sera destinée à un dîner spectacle traditionnel.

Une journée pour s'initier à la culture polynésienne :



La première partie de cette célébration se déroulera durant la journée du 13 avril, de 9 heures à 16 heures, dans les jardins de la Pointe Vénus. Ouvert gratuitement à tous, c’est un véritable village polynésien qui sera installé grâce à la participation d’artisans qui partageront leurs savoirs par le biais d'initiations culturelles uniques et ludiques. Au programme de cette journée, plusieurs ateliers d’initiations : tatouage traditionnel, tapa, lancé de javelots, décorticage de cocos, ma’a Tahiti, va’a.



Et pour en savoir davantage sur les personnages de James Cook et Tupaia, des mini-conférences et une exposition retraçant leurs vies seront exposées durant cette journée. L’histoire de ces scientifiques et navigateurs, ainsi que celle du Polynésien Tupaia sera relatée lors de ces interventions qui seront proposées sous le fare pote’e de la Pointe Vénus. La navigation ancestrale sera également mise à l’honneur grâce à l’intervention de Corinne Raybaud docteure en Histoire et Jean-Claude Teriieooiterai, ethnolinguiste, membre de l'Académie Tahitienne.

Une soirée pour revivre la rencontre entre Cook et Tupaia :



La deuxième partie de cette célébration laissera la place au spectacle. De 17h30 à 22h00, un dîner spectacle traditionnel sera organisé sur la plage de la Pointe Vénus afin de mettre à l’honneur la rencontre entre le capitaine James Cook et Tupaia.



Pour cette soirée polynésienne, où la tenue locale et les couronnes de fleurs seront de rigueur, les gens pourront s’installer traditionnellement, sur des peue tressés ou encore sur des fauteuils pour plus de confort. La soirée mettra en exergue l’ensemble des arts scéniques polynésiens.



Une mini-conférence sera à nouveau prévue. Des spectacles de danses avec des chorégraphies préparées spécialement pour cette soirée, seront offerts aux spectateurs : ‘ori Tahiti, himene, danse du feu, etc.



