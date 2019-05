Une grande haie d'honneur pour le départ à la retraite de Frida Hargous, directrice du Sacré Coeur

Le 24/05/2019 à 16:04

ÉDUCATION - Les 900 élèves du collège-lycée Sacré Coeur de Taravao ont effectué une haie d'honneur magistrale pour le départ à la retraite de leur directrice, puis ont formé un coeur, tout autour d'elle. Ils la remercient pour ses 22 années passées au service de l'enseignement catholique