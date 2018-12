Une fresque à Papeete pour célébrer le centenaire de l'Armistice

Le 20/12/2018 à 17:29

ART - Les anciens combattants polynésiens des deux Guerres Mondiales auront droit à une fresque hommage dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre. Un collectif de quatre artistes locaux a débuté le projet depuis mercredi. Il consiste à habiller le mur des anciennes écuries de la caserne Bruat situé en face du CESC.





Un projet bien différent de ceux sur lesquels travaillent habituellement les graffeurs : "Cela a été un brief assez particulier. Déjà par le support : le mur qui est très ancien, et ensuite par le thème. On est vraiment contents de travailler sur ce projet-là" confie Hell Ton John. Les poilus et combattants du Bataillon du Pacifique vont de nouveau être à l’honneur dans les rues de Papeete. Quatre artistes du fenua ont été sélectionnés par le ministère de la Culture pour réaliser une imposante fresque leur rendant hommage. Les premiers coups de pinceaux ont été donnés ce mercredi sur le mur d’époque de l’ancienne caserne Bruat.Un projet bien différent de ceux sur lesquels travaillent habituellement les graffeurs : "Cela a été un brief assez particulier. Déjà par le support : le mur qui est très ancien, et ensuite par le thème. On est vraiment contents de travailler sur ce projet-là" confie Hell Ton John.





D’autres visages, eux plus connus, seront aussi représentés comme celui de Pouvana'a a Oopa. ​Outre la peinture et le graff, les artistes feront aussi appel au numérique. Dix portraits d’anciens combattants des deux guerres, retravaillés sur ordinateur seront reproduits sur d’imposants panneaux, puis imbriqués dans le mur. Via ces visages, pour certains tombés dans l’oubli, ce sont des tranches de vie qui vont refaire surface. "On découvre leur histoire, leur rôle... Et on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ignorait" confie Cronos.D’autres visages, eux plus connus, seront aussi représentés comme celui de Pouvana'a a Oopa.