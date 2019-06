Une formation diplômante en permaculture à Tahiti pour la première fois

Le 27/06/2019 à 16:06

ÉDUCATION - La ferme permacole Vaihuti Fresh organise pour la première fois sur l’île de Tahiti une formation diplômante en permaculture : le Permaculture Design Certificate (PDC), du 15 au 26 juillet 2019.

Chaque année, Thierry Lison de Loma, formateur agréé en permaculture et gérant de la ferme Vaihuti Fresh, organise une formation diplômante en permaculture à Raiatea. Cette année, suite à une forte demande, ce Permaculture Design Certificate (PDC) est organisé à Tahiti.



Les formations diplômantes en permaculture telles que celle proposée par Vaihuti Fresh permettent, en une quinzaine de jours seulement, d’appréhender toutes les bases nécessaires pour devenir un véritable permaculteur.



Cette formation de 72 heures (12 jours) aura lieu du 15 au 26 juillet à Papeete, au centre Vaima. Des visites de fermes permacoles à Tahiti sont également prévues pour contextualiser les enseignements acquis.

PRATIQUE :



Trois forfaits tarifaires seront proposés :

Accès aux 72 heures de formation + visite de fermes à Tahiti.Accès aux 72 heures de formation + visite de fermes à Tahiti + déjeuners healthy et échanges autour de la table.Accès aux 72 heures de formation + visite de fermes à Tahiti + déjeuners et échanges autour de la table + 1 semaine de pratique, nourri et logé à la ferme Vaihuti Fresh à Raiatea (billet d’avion compris).Réduction early birds de 10% pour toutes les personnes inscrites avant le 5 juillet 2019.Pour les 2 premiers étudiants inscrits, Vaihuti Fresh offre une réduction de 70% par formation.Plus d'informations sur la page Facebook de l’événement