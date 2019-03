Une femme oublie son bébé à l'aéroport, l'avion fait demi-tour

Le 12/03/2019 à 11:20

ARABIE SAOUDITE - Les avions font rarement demi-tour et encore moins pour des cas comme celui-ci... Une maman a ni plus ni moins oublié son enfant à l'aéroport.

C'est une vidéo devenue virale qui a révélé cette histoire insolite. La vidéo est celle d'un échange entre un contrôleur aérien et le pilote d'un avion de la compagnie Saudi airlines à destination de Kuala Lumpur en Malaisie.



"Que Dieu nous aide. Est-ce qu’on peut faire demi-tour ou pas ?" demande le pilote pas vraiment habitué à ce type de situation insolite. On entend ensuite un contrôleur aérien parler : "Ce vol demande à faire demi-tour… Un passager a oublié son bébé dans la salle d’embarquement, la pauvre". Le contrôleur demande au pilote de répéter la raison de sa demande avant de l'autoriser à faire demi-tour : "Ok, retournez au terminal. C’est une première pour nous !"

Rédaction web

Il est rare que des situations aussi insolites poussent un avion à rebrousser chemin. Mais en 2017, un vol entre Los Angeles et Tokyo a dû faire demi-tour à cause d’un passager qui s’était trompé d’avion.Autre histoire : en 2013, un vol partant de Los Angeles et à destination de New York s’était arrêté à Kansas City à cause d’un voyageur qui refusait d’arrêter de chanter le tube "I Will Always Love You" de Whitney Houston, rappelle le Guardian