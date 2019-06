Une famille de milliardaires blogueurs à la découverte de la Polynésie

Le 17/06/2019 à 10:26

VOYAGE - Garrett Gee est le créateur d'une application iPhone qu'il a vendue à Snapchat. Depuis, la famille qui fait partie des grandes fortunes mondiales, a décidé de prendre la route à la découverte des populations du monde entier.

La Bucket list family vient de quitter Tahiti pour les îles Cook. Garrett Gee, un jeune américain, a vendu son application à Snapchat pour 54 millions de dollars (5.7 milliards de Fcfp). "Nous nous sommes alors demandé "Que devons-nous faire ?"", explique la petite famille, devenue milliardaire, sur son blog.



Maison, voiture... Garett et sa femme ont tout vendu. Et depuis 2015, ils parcourent le monde. Le couple est désormais parent de 3 enfants qui les suivent dans leurs voyages. Leur blog est très suivi et leur compte instagram rassemble plus de 1.7 million d'abonnés. La Bucket list Family s'est également lancée dans une série télévisée dans laquelle ils rénovent une vieille maison de Hawaii.