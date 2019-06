Une expo photo à la mémoire de Barthélémy

Le 15/06/2019 à 11:59

PHOTOGRAPHIE - Du 05 au 08 juillet, à la mairie de Papeete, se tiendra une exposition photo dédiée au chanteur Barthélémy. Ces photos inédites, pour la plupart privées, raviveront la mémoire de cette légende de la variété polynésienne.

C'était une grande et longue amitié qui liait Karin Schiementz à Barthélémy, incontournable chanteur et bringueur qui nous a quitté le 16 février 2015 . Elle a suivi l'artiste dans tous ses déplacements dans les îles et aussi dans les studios d'enregistrement durant dix années. Pour célébrer la mémoire de l’interprète de "Saint Xavier Maris-Stella" ou encore de "Café de l’amour" , Karin Schiementz organise une exposition photo, à la mairie de Papeete du 05 au 08 juillet, et la deuxième partie sera à l'Assemblée de la Polynésie Française, du 09 au 20 juillet.