Une éclipse totale de Lune visible ce dimanche 20 janvier à Tahiti

Le 18/01/2019 à 14:57

ASTRONOMIE - Une éclipse lunaire est prévue le 20 janvier. Ce sera la dernière avant 2022. Elle devrait être à son maximum à 19h12.

Les habitants des Amériques, d'une grande partie de l'Europe et d'Afrique de l'Ouest, et d'une petite partie de l'Océanie pourront observer une éclipse totale de Lune dans la nuit du 20 au 21 janvier, la dernière avant 2022.

À Tahiti, on pourra l'observer ce dimanche soir. L'éclipse devrait être totale à 19h12.

Toutefois, comme nous l'a indiqué Météo-France Polynésie , le ciel devrait être chargé.Pendant l'éclipse totale, la Lune ne sera pas invisible : elle sera rouge, comme lors de toutes les éclipses totales.

Cette teinte sera due au fait que les rayons du Soleil ne l'atteindront plus directement. À la place, une petite partie des rayons rouges seront filtrés par l'atmosphère terrestre et réfractés vers la Lune (les rayons bleus, eux, divergeront vers l'extérieur). C'est le même phénomène qui colore en rouge les levers et couchers du Soleil vus depuis la Terre."C'est la dernière chance avant un long moment de voir une éclipse totale de Lune", dit à l'AFP Bruce Betts, scientifique en chef de la Planetary Society, une organisation astronomique américaine.

Des éclipses totales de Lune peuvent arriver deux voire trois fois par an. Elles correspondent à un concours de circonstances rare : il faut que la Terre se situe exactement entre le Soleil et la Lune.

Encore faut-il que le ciel soit dégagé pour en profiter. Les nuages gâchent souvent le spectacle.