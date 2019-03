Une dizaine d'athlètes polynésiens aux Océania d'escrime

Le 09/03/2019 à 09:27

ESCRIME - Du 26 au 28 avril, les Océania d’escrime se disputeront à Wellington en Nouvelle-Zélande. Une discipline où deux fédérations co-existent au fenua. Problème, aucune d’entre elles ne possède de délégation de service publique puisque la fédération polynésienne vient de perdre son agrément et est poursuivie au pénal par le Pays. Par conséquent, aucune ne peut représenter la Polynésie française à l’international.

> 13 tireurs polynésiens participeront aux championnats

Rédaction web avec Oriano Tefau

"Au sein des clubs de la fédération d'escrime du fenua sur deux événements, nous allons avoir 8 tireurs océaniens pour l'Océanie et 5 tireurs pour les championnats de Nouvelle-Zélande. Et nous avons ouvert et annoncé déjà à d'autres parents d'escrimeurs de la fédération polynésienne d'escrime que puisque nous avons cette autorisation, qu'ils viennent se manifester, et nous pourrons centraliser leurs inscriptions et leurs permettre de participer à ces Océania. Surtout, nous les emmenons à l'international avec les moyens dont nous disposons, puisque nous ne bénéficions pas de subventions à ce niveau-là, et par conséquent, les parents se sont tous investis depuis déjà 2015 pour pouvoir participer à ces événements internationaux" a expliqué Cyrille Viriot, président de la fédération d’escrime du fenua.