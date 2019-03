Une délégation polynésienne à l'ouverture de l'exposition "Océanie" au quai Branly

Le 13/03/2019 à 09:49

ÉVÉNEMENT - Une délégation menée par le ministre de la Culture Heremoana Maamaatuaiahutapu a représenté la Polynésie, lundi à Paris, à la cérémonie de bénédiction de l'exposition "Océanie", au musée du quai Branly - Jacques Chirac.

En compagnie de l’ambassadrice de Nouvelle-Zélande, Jane Coombs, de représentants des îles Cook, des Fidji, des Tonga, des Samoa, ainsi que du président du musée du quai Branly – Jacques Chirac, le ministre de la Culture a affirmé l’importance pour la Polynésie française d’entretenir des relations fortes et pérennes avec les institutions et musées internationaux.

Rédaction web (avec communiqué)

Afin de rythmer la journée, la délégation polynésienne, constituée entre autres de musiciens et de danseurs, a proposé plusieurs représentations dont une pour la presse nationale au cours de la conférence organisée par le quai Branly.Après la Royal Academy de Londres, le musée du quai Branly-Jacques Chirac (MQB) accueille depuis mardi, et jusqu'au 7 juillet, l’exposition Océanie qui regroupe plus de 200 pièces océaniennes, dont des pièces d’origines polynésiennes.