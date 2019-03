Une centaine de pièces pour l'exposition Tupuna Transit

Le 30/03/2019 à 11:37

MUSÉE DE TAHITI ET DES ÎLES - La nouvelle exposition Tupuna ➔ Transit est ouverte jusqu'au 20 septembre et présente une centaine de pièces issues des collections du Musée de Tahiti et des îles.



L'exposition Tupuna ➔ Transit présente des pièces emblématiques des 5 archipels de la Polynésie française. C'est l’occasion d'éclairer ces oeuvres sous un jour nouveau.



Cette exposition proposera aux visiteurs une mise en scène particulière, évoquant l’histoire de l’institution muséale, mais également son avenir ainsi que les enjeux auxquels l’équipe scientifique est actuellement confrontée pour bâtir le musée de demain.



L’un des espaces de la salle est consacré aux objets emblématiques des collections du Musée, représentants la Société, les Marquises, les Australes, les Tuamotu et les Gambier. Les objets sont exposés sur 4 grandes pirogues, symbole du voyage, référence à la fois aux grandes migrations polynésiennes mais aussi au transit actuel des collections.



Une vitrine présentant les dernières acquisitions de l’établissement est également proposée. L’exposition se termine par un espace pédagogique, mettant à disposition du public des ouvrages édités par le Musée ou encore une installation permettant de parcourir l’ancienne salle d’exposition permanente grâce à une animation 3D. Cette installation, permettra de visualiser les films réalisés par le musée, lors de précédentes expositions thématiques.



L’exposition Tupuna ➔ Transit devant durer 18 mois, les installations numériques sont appelées à évoluer, notamment pour permettre un test de différents outils de médiation de la future salle permanente, souligne la Maison de la culture.



Des flyers en anglais seront mis à disposition du public touristique, et des visites en français, anglais et allemands seront proposées régulièrement, ainsi que des visites à destination des scolaires.

Rédaction web



PRATIQUE



Programme des visites guidées d’avril à juillet

Dimanche 7 avril : 9h, visite + ateliers par Arioi experience (dimanche au Musée)

Samedi 27 avril : 10h Visite guidée par Michael J Koch, scénographe de l’exposition.

Ouverture du mardi au dimanche de 9h à 17h

Tarifs : 600 Fcfp l’entrée, 500 Fcfp tarif de groupes, gratuit pour les – 18 ans et les étudiants.

(Réservations et renseignements à [email protected] )